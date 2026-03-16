Un proyectil impacta en hotel de Bagdad sede de misión de la Unión Europea

El ataque no causó víctimas ni daños materiales, informó el Ministerio del Interior de Irak, que reafirmó sus esfuerzos por mantener la seguridad pública y la estabilidad nacional.

Tras el impacto, equipos de la defensa civil se desplazaron al lugar para neutralizar el proyectil y asegurar completamente la zona, según un comunicado.

Irak, país vecino a Irán, ha sido blanco de ataques con misiles y drones iraníes, así como de otros lanzados por milicias iraquíes próximas a Irán.

Este deterioro de la seguridad ha provocado que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de España anunciara ayer que decidió "reubicar" al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG) en Irak.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió el pasado sábado un comunicado en el que instó a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

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Dos días antes, seis militares estadounidenses murieron al estrellarse su avión KC-135 en el oeste de Irak, en medio de las labores de apoyo a la operación 'Furia Épica' de EE.UU. e Israel contra Irán.