American Airlines y Delta elevan previsiones por fuerte demanda pese a alza de combustible

"El crecimiento de los ingresos de American Airlines en el primer trimestre es increíblemente sólido, y vemos que eso progresa a medida que avanzamos en el año", expresó el consejero delegado de la aerolínea, Robert Isom, en una conferencia organizada por JPMorgan.

American Airlines señaló en una presentación a inversores que espera que los ingresos totales de su aerolínea aumenten más del 10 %, en comparación con las expectativas previas del 7 % al 10 %, debido a una demanda superior a la esperada.

Por su parte, Delta señaló que el aumento de los ingresos está compensando tanto el mayor coste del combustible derivado de la guerra como el impacto de una temporada de invierno más dura de lo habitual.

El consejero delegado de Delta, Ed Bastian, aseguró que la aerolínea ha sufrido un impacto de 400 millones de dólares en lo que va del cuarto trimestre, pero que la demanda ha sido "realmente fantástica", en declaraciones al medio económico CNBC.

Delta registró ocho de los diez días con mayores ventas de su historia en este trimestre, cinco de ellos en las últimas dos semanas, según el directivo.

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Este impulso ha llevado a la compañía a prever un crecimiento de ingresos superior al inicialmente proyectado, del 7 %, en el primer trimestre de 2026, así como unas ganancias ajustadas de entre 50 y 90 centavos por acción.

El combustible para aviones es el segundo mayor gasto para las aerolíneas y representa en torno al 20 % de sus costes, dependiendo de la compañía.

Las acciones de American Airlines y de Delta Air Lines subían alrededor de un 5 % en las primeras operaciones de Wall Street tras la apertura del mercado, mientras que otras como JetBlue Airways y Frontier Airlines también avanzaban un 2 % y un 3 %, respectivamente.