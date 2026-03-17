Detenidos en Rusia dos empresarios por malversar fondos destinados para la guerra

"El FSB, en cooperación con el Ministerio del Interior, identificó y desarticuló la actividad ilegal de los directivos de dos organizaciones comerciales sospechosas de malversar más de 460 millones de rublos de empresas de la industria de defensa rusa", comunicó el FSB citado por TASS.

El dinero debía ser invertido en la producción de armamento de alta tecnología, pero los empresarios "engañaron a los representantes de las empresas de la industria de Defensa", afirman las fuerzas de seguridad.

El tribunal ordenó prisión preventiva para ambos sospechosos.

Rusia sigue priorizando el gasto destinado para su maquinaria de guerra contra Ucrania a costa de las industrias civiles.

Al mismo tiempo, desde la reorganización de su cúpula militar en 2024 con la destitución del entonces ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, el procesamiento por cargos de corrupción contra militares, funcionarios regionales, empresarios y jueces ha ido en aumento.