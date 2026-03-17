El grupo español Vetusta Morla volverá a los escenarios en 2026 con una gira

Tanto las fechas como las ciudades de los conciertos serán desveladas "próximamente", aunque el 24 de marzo se activará una preventa para los fans registrados en el espacio Valientes de su web, según un comunicado de su oficina de prensa.

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo'", dice la banda para explicar el retorno.

El nombre de la nueva gira juega con el título de una de sus temas clásicos, 'Canción de vuelta'.

Y esa vuelta disipa cualquier posible duda en torno a la continuidad del grupo debido a otro anuncio reciente, la publicación de un disco en solitario por uno de los miembros, Guille Galván, del que ya se conoce el sencillo 'En qué momento dudé de ti'.

Fue en 2008 cuando se produjo el gran salto de Vetusta Morla con su primer álbum de estudio, 'Un día en el mundo', al que siguieron 'Mapas' (2011) y 'La deriva' (2014), así como 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017) y 'Cable a tierra', el último por el momento.

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Suyo es además el registro histórico de congregar cerca de 40.000 personas en un único concierto como banda independiente, en la Caja Mágica de Madrid en 2018, algo que casi se igualó en 2022 con 35.000 asistentes en su único concierto por ahora en el Estadio Metropolitano de la capital de España, del que salió el álbum en directo 'Bailando hasta el apagón'.

Tras la salida del disco 'Figurantes' (2024), se anunció que Vetusta Morla pararía, "si todo va bien", hasta este 2026.

"Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras, en definitiva, vivir y disfrutar de la vida", argumentaron los componentes entonces.