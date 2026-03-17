La Bolsa mexicana gana un 0,83 % tras dos cierres en rojo y sube a 66.196,92 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,83 %, luego de dos cierres en rojo".

Al interior del mercado, señaló Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Alsea (+3,28 %), Genomma Lab (+2,95 %), Grupo México (+2,43 %), Grupo Carso (+2,23 %) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2,2 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que el IPC terminó la jornada con un alza y con ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se sitúa en +2,94 %.

"A nivel empresarial, 28 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo", dijo Covarrubias.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1,61 % frente al dólar, al cotizar en 17,66 unidades por billete verde, frente a los 17,95 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 237,8 millones de títulos por un importe de 16.747 millones de pesos (unos 948,3 millones de dólares).

De las 709 firmas que cotizaron en la jornada, 363 terminaron con sus precios al alza, 325 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 11,11 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 7,27 %, y de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 6,19 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -9,16 %; de la cadena de hoteles Hoteles City Express (HCITY), con el -3,65 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -3,42 %; EFE