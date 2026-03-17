Programa Mundial de Alimentos activa medidas tempranas frente a sequías en Centroamérica

Estos planes de medidas tienen un valor total de 3,8 millones de dólares en Honduras, Guatemala y El Salvador, señaló un comunicado del organismo de Naciones Unidas.

Explica que a través de mensajes con orientaciones prácticas, transferencias monetarias, distribuciones de granos básicos y el seguimiento de estaciones meteorológicas, estas acciones ayudarán a que "más de 75.000 personas" puedan prepararse "antes de que se empiecen a sentir los efectos de la escasez de agua".

En 2023 y entre 2015 y 2016, El Niño ocasionó sequías prolongadas en esta región, con un grave impacto sobre la seguridad alimentaria, "un fenómeno que amenaza con profundizar las condiciones de sequía en América Central en los próximos meses", indica el PMA.

Alerta que las previsiones indican que "la sequía tendrá un impacto sobre la temporada agrícola conocida como 'la primera'", y que si llueva poco o no llueva en mayo, principal periodo de siembra de maíz, fríjol y arroz, la escasez dispararía los precios y las familias que viven de la agricultura de subsistencia "no dispondrán de suficientes alimentos para consumir y almacenar para los meses siguientes".

El Corredor Seco, un área de 150.000 kilómetros que atraviesa Centroamérica hasta el sur de México, alberga aproximadamente a 20 millones de personas que se desarrollan en actividades agrícolas.

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Si esta región fuera un país, sería el más vulnerable al cambio climático, según estudios de la organización World Vision, donde el 73 % de los habitantes viven en extrema pobreza, y muchos se ven obligados a migrar.

En América Central, se estima que algo más de nueve millones de personas sufren inseguridad alimentaria, muchas de ellas en el Corredor Seco, destaca por su parte el PMA.

Lena Savelli, directora regional del PMA para América Latina y el Caribe, dijo que en América Central, donde la agricultura de subsistencia sostiene a cientos de miles de familias, "la sequía puede arrasar con años de esfuerzo en cuestión de semanas".

"Prepararse con acciones anticipatorias es proteger la dignidad y el futuro de quienes dependen de la tierra", afirmó Savelli.

El PMA valora que las acciones anticipatorias ayudan a la gente a prepararse antes de que se den sequías, inundaciones y tormentas, con "planes de respuesta que se activan automáticamente al alcanzar umbrales meteorológicos, para reducir daños, proteger vidas y sostener los medios de subsistencia".

Sostiene además que "cada dólar invertido en acciones anticipatorias puede ahorrar hasta 7 dólares en respuesta de emergencia, haciendo la ayuda más eficiente".

El organismo de Naciones Unidas señala que ha apoyado a gobiernos y comunidades de América Latina y el Caribe con 11 planes de acción anticipatoria, y que "hay 10 más en desarrollo".

Así recuerda que "desde 2022, estos planes se han activado en 11 ocasiones, en 8 países -República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Ecuador, Perú, Cuba y El Salvador-, apoyando a más de 400.000 personas, con 11,1 millones de dólares americanos".