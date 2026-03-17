Putin indulta a 23 mujeres que tienen hijos menores de edad

Fadéev precisó que todas las mujeres indultadas tienen hijos o familiares que participaron en la campaña militar rusa en Ucrania. Los nombres de las mujeres indultadas no se hicieron públicos.

Por su parte, la defensora de los derechos humanos Eva Merchakov destacó a la agencia RIA Nóvosti que todas las amnistiadas tienen hijos menores de edad.

En diciembre pasado, Merkachova preparó una lista con mujeres en prisión para su posible liberación. Seguidamente, pidió a Putin que indultara a aquellas que no habían cometido delitos graves ni violentos.

Merkachova argumentó que se trataba, además, de personas con algún tipo de discapacidad o hijos menores a su cargo.