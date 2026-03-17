San Patricio 2026: por qué se celebra hoy, 17 de marzo, y cómo festejar

Cada 17 de marzo, millones de personas a lo largo del mundo se juntan para festejar el Día de San Patricio. Se trata de una de las festividades más populares a nivel mundial, con celebraciones multitudinarias llenas de baile, música y cerveza.

El origen de esta fecha, que se remonta hasta el Siglo XVIII, no es tan conocido como los desfiles y poco se sabe de quién fue San Patricio, uno de los líderes cristianos más influyentes de Irlanda.

En Paraguay son muchos los bares y pubs, especialmente los que se identifican con la cultura irlandesa, que promocionan fiestas con cerveza y decoración alusiva para celebrar.

¿De dónde viene el Día de San Patricio?

San Patricio nació en Kilpatrick, un lugar próximo a Dumbarton, en Escocia, en el año 387. Hijo de un matrimonio romano, fue secuestrado durante su adolescencia y trasladado a Irlanda, donde fue forzado a trabajar como esclavo. Durante su tiempo bajo esclavitud, descubrió su fe en Cristo y comenzó a predicarla cuando escapó en barco a una isla, seis años después.

Todo lo que vivió durante su cautiverio y cómo empezó su camino religioso lo dejó por escrito en un libro autobiográfico llamado “Confessio”. Años más tarde, dicha obra fue traducida del latín bajo el nombre “Las confesiones de San Patricio”.

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Pese a haberse liberado de sus captores, San Patricio decidió regresar a Irlanda para evangelizar a la población, que en esa época estaba vinculada a las creencias del druidismo, la religión de los antiguos pueblos celtas y bretones. Aunque fue perseguido y apresado por sus opositores, se considera que fue su obra la que provocó la conversión de esta nación al catolicismo.

El 17 de marzo del año 493 se conmemora la muerte de San Patricio, que llegó incluso a ser obispo de Irlanda y es reconocido por distintos milagros, como liberar a una isla entera de una plaga de serpientes.

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Uno de los símbolos típicos de la festividad es el trébol. Se considera que el origen de esta costumbre está en el hecho de que San Patricio utilizaba el trébol de tres hojas para explicar de manera sencilla a los paganos el concepto de la Santa Trinidad del dogma cristiano, según el cual tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo, representadas por las hojas del trébol), conviven en un mismo Dios (representado por el tallo).

Un 17 de marzo de 1601 se celebró el primer desfile en conmemoración a San Patricio en la ciudad de San Agustín, Florida, Estados Unidos, que en ese momento era una colonia española dirigida por el vicario irlandés Ricardo Artur.

Tradiciones de la Fiesta de San Patricio

Desfiles

Los desfiles son quizás la manifestación más visible de la Fiesta de San Patricio. Grandes ciudades y pequeñas localidades por igual, especialmente aquellas con una significativa población de origen irlandés, organizan desfiles llenos de carrozas, bandas musicales, bailarines de danzas irlandesas y, por supuesto, muchísimos participantes y espectadores vestidos de verde.

Llevar ropa verde

Vestir de verde es sin duda la tradición más universalmente adoptada de la Fiesta de San Patricio. Este color, estrechamente asociado tanto con Irlanda como con el trébol, simboliza la celebración y es una muestra de solidaridad y honor hacia la cultura irlandesa. Además, una divertida superstición dice que vestir de verde te hace invisible para los leprechauns, criaturas del folclore irlandés que pellizcan a cualquiera que no lleve este color.

Consumo de cerveza teñida de verde

En muchos lugares, especialmente en Estados Unidos, la tradición de teñir la cerveza de verde ha ganado popularidad. Pubs y bares ofrecen esta peculiar bebida, junto con otras comidas y bebidas irlandesas, como parte de las festividades.

Música y danzas tradicionales

La música y las danzas irlandesas juegan un papel central en las celebraciones del Día de San Patricio. En muchos países es común encontrar actuaciones de grupos de música tradicional irlandesa y demostraciones de danza irlandesa, tales como el célebre tap irlandés.

Comidas irlandesas

El Día de San Patricio también es una oportunidad para disfrutar de la cocina irlandesa, que incluye platos como el “corned beef and cabbage” (carne en conserva y repollo) en Estados Unidos, el irish stew (estofado irlandés), el boxty (pan de papa) y el soda bread (pan de soda), entre otros.

La Fiesta de San Patricio es una celebración que une a personas de diferentes orígenes en un espíritu de alegría y comunidad. Más allá de las cervezas verdes y los tréboles, es una oportunidad para reconocer y celebrar la rica historia y cultura de Irlanda, honrando la memoria de San Patricio y el legado que dejó en la isla esmeralda y más allá.