Barrot insta a Irán a hacer concesiones para que sea posible una solución política

"Tenemos que poner fin a la escalada militar. Es peligrosa, está descontrolada", advirtió en Berlín, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

"Pero para eso el régimen iraní tiene que hacer concesiones y cambiar radicalmente de postura para que pueda haber una solución política que permita la coexistencia pacífica de Irán con su entorno regional y permita a la población iraní decidir sobre su futuro", subrayó.

El ministro francés también se refirió a la situación en el Líbano, donde prosiguen este miércoles los bombardeos israelíes y reiteró el llamamiento a la desescalada emitido el lunes por los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá.

Barrot pidió a los Gobiernos de Tel Aviv y Beirut que busquen "soluciones constructivas", con conversaciones "al más alto nivel", que sirvan para encontrar una solución política y permitan desarmar a la milicia chií Hizbulá, la cual ha "arrastrado a la guerra" a la población del Líbano, según dijo.

No obstante, criticó asimismo los ataques israelíes "contra civiles, infraestructuras, cascos azules de UNIFIL y grupos humanitarios" y advirtió de que una gran ofensiva terrestre tendría un efecto "destructivo" en un país donde se han producido ya un millar de muertos y un millón de personas han sido desplazadas.

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Por su parte, Wadephul advirtió de las consecuencias que podría tener a largo plazo el mantenimiento del bloqueo del estrecho de Ormuz, que van más allá del impacto para los mercados del petróleo y del gas y que, por ejemplo, podrían producir carencia de fertilizantes.

"Son tan esenciales que si faltan a la larga podría haber una crisis alimentaria en África. Eso nos debe preocupar, por un lado por el sufrimiento de la gente y por el otro por los movimientos de refugiados que podría provocar", señaló.

Preguntado por el malestar del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la falta de disposición europea a implicarse militarmente en el conflicto y por las posibles consecuencias para Ucrania, Wadephul aseguró que "hay un amplio apoyo" al país invadido por Rusia en el paisaje político de EE. UU.

"No me cabe duda de que al final EE. UU. mantendrá el rumbo y seguirá apoyando a Ucrania", aseguró, al tiempo que recordó que, tras la reducción de la ayuda estadounidense, Alemania ya fue el año pasado el principal proveedor de respaldo a Kiev, por lo que para Berlín, en todo caso, "no cambia nada".