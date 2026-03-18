Colombia confirma 14 muertos en frontera con Ecuador pero sin vínculo aparente con bombas

Sánchez se refirió al asunto luego de que Petro dijera el martes, al comentar el hallazgo de una bomba sin explotar del lado colombiano de la frontera, que "hay 27 cuerpos calcinados" en la zona.

El ministro dijo hoy a la prensa que el martes por la noche, después de que artificieros militares detonaran de manera controlada la bomba hallada en una zona selvática, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador, le informaron a Petro de ese trabajo y le hicieron "una actualización frente a la información, a la denuncia que él hizo de los 27 muertos".

"Frente a ello informamos que en el departamento de Nariño, en un sitio que se llama Inda Sabaleta, a unos 32 kilómetros de la frontera con Ecuador, el día 22 de enero se presentó un evento en el cual murieron 12 personas", explicó el ministro.

Según medios locales, hace dos meses hubo una explosión accidental en un laboratorio de cocaína en el que murieron varias personas.

Sánchez añadió: "El sitio donde murieron era un laboratorio de cocaína (...) y las causas y quién estuvo detrás de ello aún son materia de investigación".

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Las otras dos muertes ocurrieron el 24 de enero en circunstancias similares en un punto llamado El Pital, "a casi 100 kilómetros de la frontera con Ecuador, también en el departamento de Nariño, muy cerca a la costa del Pacífico", indicó.

"Esto es una información parcial (...) y esa actualización se le dio al señor presidente de la República frente a la denuncia que hizo para que nosotros confirmáramos con nuestras capacidades lo que tenemos", manifestó Sánchez.

Con respecto a la detonación controlada de la bomba, en otro lugar de la frontera, el ministro señaló que están "confirmando cuándo exactamente, por qué y cómo llegó esa bomba a ese lugar" y aseguró que se trata de un proyectil ecuatoriano.

"Esa bomba fue destruida el día de ayer alrededor de las 7:30 de la noche por explosivistas expertos de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), aplicando absolutamente todos los protocolos y garantizando que ya no sea una amenaza para la población", subrayó.

El incidente de la bomba se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre los dos países, luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impusiera aranceles a los productos importados desde Colombia, con el argumento de que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico y otros grupos ilegales en la frontera, lo que dio pie a una guerra comercial que aún persiste.