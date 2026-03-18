El Kospi surcoreano se dispara un 5% al cierre en plena volatilidad por la guerra de Irán

El indicador, que ha subido durante tres días consecutivos, se elevó 284,55 puntos, hasta los 5.925,03 enteros. El Kospi creció un 1,63 % en el cierre de la sesión previa.

Una hora antes del cierre de sesión, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran aumentos mayores al 5 %.

El crecimiento del parqué surcoreano se genera tras la caída del barril de petróleo brent, que bajó más del 2 %, después de que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán anunciara que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, saltó un 7,53 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un aumento del 8,87 %. Ambas firmas anunciaron nuevos proyectos conjuntos con Nvidia durante el evento de esta semana de la compañía estadounidense, en California.