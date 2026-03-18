El Nikkei repunta un 2,87 % tras el descenso en el precio del crudo

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado nipón, aumentó 1.539,01 puntos durante la sesión de este miércoles, hasta situarse en 55.239,40 puntos al cierre.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subió un 2,49 %, o 90,34 puntos, hasta las 3.717,41 unidades.

La jornada en el parqué tokiota siguió la tendencia de Wall Street con el impulso en las acciones relacionadas con los semiconductores, que protagonizaron subidas generalizadas durante toda la sesión.

También tuvo gran peso el sector industrial y energético, donde se produjeron las mayores subidas, en medio de la incertidumbre ante la guerra contra Irán y su impacto en Oriente Medio, que lastró la Bolsa de Tokio durante las sesiones previas, con cuatro días consecutivos en rojo.

Pese a que el precio medio de la gasolina al por menor en Japón ha alcanzado este miércoles un máximo histórico de 190,80 yenes por litro, lastrado por la situación en el estrecho de Ormuz, el precio del crudo cayó este miércoles más del 2 %, lo que favoreció a las acciones tokiotas.

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Ante las expectativas de los inversores de que la situación en Ormuz lleve a un aumento en los precios del transporte de mercancías, las acciones de las navieras japonesas Mitsui O.S.K. Lines y Nippon Yusen se dispararon un 11,76 % y 4,02 %, respectivamente, y la energética TEPCO se revalorizó hasta un notable 16,30 %.