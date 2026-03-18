Georgianos se suman al duelo por patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, Iliá II

"Georgia ha perdido a una persona especial, que con sus palabras y hechos revelaba lo mejor de cada uno de nosotros", declaró el líder honorífico del partido gobernante Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili, al señalar que la muerte del patriarca marca "el fin de una época que trajo una luz especial a nuestros corazones".

A su vez, el ministro de Sanidad, Mijaíl Sardzhveladze, señaló que "a partir de hoy Georgia será otro país, hasta tal punto no será fácil vivir sin el Patriarca".

El alcalde de la capital georgiana, Kaja Kaladze, inició este miércoles la sesión del Gobierno con un minuto de silencio, tras el cual señaló que "toda Georgia está de duelo".

"Tras la ola bolchevique, Iliá II restableció y fortaleció nuestra iglesia, restauró la espiritualidad del país y conformó la autoconsciencia nacional", sostuvo, al señalar que el fallecido Patriarca se convirtió en "símbolo de la unidad del país".

Añadió que la partida del patriarca georgiano "es una pérdida para todos los ortodoxos, una herida que jamás sanará para Georgia".

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El futbolista Khvicha Kvaratskhelia, delantero del Paris Saint-Germain, no pudo contener el llanto ante las cámaras del portal georgiano Geo Team, después de que su equipo se impusiera 3:0 al Chelsea en Londres.

"Pido perdón al pueblo de Georgia por haber reaccionado tan emotivamente tras marcar un gol, después me puse muy nervioso", confesó, al señalar que la muerte del patriarca "es algo muy duro, ya que era nuestro padre espiritual".

Después de esas palabras no pudo seguir hablando porque se echó a llorar.

Este miércoles todas las banderas amanecieron a media asta en todas las instituciones estatales, y en las calles de Tiflis y otras ciudades se observa una atmósfera de tristeza: los transeúntes conversan en voz baja.

Los georgianos llevan flores y velas a la sede del Patriarcado, sin poder contener las lágrimas.

"Le amábamos tanto. Era nuestro padre espiritual. Jamás lo olvidaremos", dicen.

Iliá II falleció este martes a la edad de 93 años, tras ser ingresado de urgencia horas antes en una clínica médica de Tiflis por hemorragia gástrica masiva.

La noticia sobre la muerte de Iliá II la dio a la prensa el metropolita Shio Mujiri, nombrado lugarteniente del patriarca en 2017 por problemas de salud de Iliá II.

Según el metropolita, el fallecido jerarca de la Iglesia georgiana, fue "una figura trascendental".

"Su muerte es una pérdida para toda la cristiandad, para toda Georgia", aseguró.

Iliá II, cuya labor al frente de la Iglesia local fue altamente valorada por el grueso de la población en todas las encuestas, se convirtió en Patriarca en 1977.