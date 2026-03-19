China dice que la eliminación de líderes nacionales es "absolutamente inaceptable"

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín se "opone sistemáticamente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales".

Lin lamentó que "las llamas de la guerra se extiendan por Oriente Medio y las tensiones regionales vayan en aumento".

"Un alto el fuego inmediato y el cese de las hostilidades representan la aspiración compartida de la comunidad internacional", agregó el vocero, quien instó "a todas las partes involucradas" a detener "de inmediato las operaciones militares y a evitar que la situación regional derive en un estado incontrolable".

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Larijani, que era asesor del exlíder supremo iraní, Alí Jameneí, también muerto en una operación israelí al comienzo del actual conflicto.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa.

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El gigante asiático ha instado a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz.