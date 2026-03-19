El cantante Jorge Celedón celebrará su "historia musical" con un concierto en Bogotá

"Después de años llevando el vallenato a escenarios internacionales, el artista regresa a la capital con un show que celebra su historia musical y la conexión profunda que ha construido con el público colombiano a lo largo de su trayectoria", expresaron este jueves los organizadores del concierto en un comunicado.

El artista presentará a los bogotanos sus éxitos más sonados en una "propuesta renovada en vivo" con una dirección técnica y visual que integra un diseño de iluminación programado, pantallas LED y una puesta en escena contemporánea.

"Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción", expresó el artista, conocido por canciones como 'Cuatro rosas', 'Ay Hombe' y 'Dharma', con Sebastián Yatra y Rosario.