El superávit comercial de Argentina crece un 186 % interanual en febrero

El saldo positivo de febrero implicó, sin embargo, un derrumbe del 64 % con respecto al superávit logrado en enero de este año, que había sido de 2.189 millones de dólares.

Con este resultado, Argentina logró encadenar 27 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) bajó en febrero un 7,2 % interanual, a un total de 11.137 millones de dólares, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En febrero, Argentina realizó exportaciones por 5.962 millones de dólares, un 2,9 % menos que el mismo mes en 2025, tras ocho meses de crecimiento interanual.

En tanto, las importaciones, por valor de 5.174 millones de dólares, tuvieron una caída interanual del 11,8 %.

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"El bajo nivel de las importaciones permitió que el superávit aumentara contra el año pasado, aunque se redujo sensiblemente contra enero. Esta baja mensual se debió a una combinación de menor saldo de energía y menores exportaciones del agro, pero, por sobre todas las cosas, mayor déficit del resto de los sectores", apuntó la consultora LCG en un informe.

En los primeros dos meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 2.977 millones de dólares, con exportaciones por 13.208 millones e importaciones por 10.231 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo por 18.928 millones de dólares en 2024.