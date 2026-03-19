Estudio del BID proyecta crecimiento del PIB en Uruguay por el acuerdo UE-Mercosur

Así fue indicado durante la presentación de dicho trabajo, llevada a cabo este jueves en la sede del Poder Ejecutivo del país suramericano ante diversas autoridades del Gobierno.

El economista Pablo Giordano, uno de los representantes del BID que estuvieron presentes, apuntó que el PIB aumentaría en Uruguay hasta un 1,9 % y que la tasa de desempleo bajaría de manera proporcional un 2 %.

También subrayó que la tasa de pobreza bajaría cuatro veces más en términos relativos "porque los sectores que van a estar estimulados por el acuerdo son intensivos en empleo de población más desfavorecida".

"Uno cuando piensa en los efectos de los acuerdos comerciales piensa siempre en los efectos productivos y tiende a olvidarse en los efectos sobre el consumo. Al abaratamiento del consumo, que es algo importante", sentenció.

Mientras tanto, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, destacó los datos del documento del BID y si bien prefirió no utilizar el término "entusiasmo" sí se quedó con una sensación positiva.

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Destacó que el estudio apunta al crecimiento del PIB, reducción de la pobreza y crecimiento de las exportaciones.

"Estamos estimulados, ahora hay que trabajar", enfatizó el canciller, quien añadió que hay que hacerlo con los sectores que se van a ver beneficiados y sobre todo con aquellos sectores que pueden ser más perjudicados.

Finalmente, Lubetkin recordó que Uruguay asumirá en el segundo semestre del año la presidencia pro tempore del Mercosur y aseguró que tiene la sensación que tiene es que ese será el primer semestre claramente marcado por el acuerdo.

"No hay duda que la firma del acuerdo UE-Mercosur y Mercosur-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) cambia el Mercosur. Entramos en otro escenario y nos tocará a nosotros comenzar a afrontar con nuestros socios esta nueva realidad. Esperemos a la altura del liderazgo que nos tocará cumplir en el segundo semestre del año", concluyó.