Pekín pide que "no se alimente la narrativa de la amenaza china" respecto a Taiwán

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que "la forma de resolver la cuestión de Taiwán es enteramente una cuestión que corresponde decidir al propio pueblo chino".

Lin aseveró que esta cuestión "no admite interferencia alguna por parte de fuerzas extranjeras".

Estados Unidos "debe actuar con prudencia en sus palabras y acciones con respecto a la cuestión de Taiwán", agregó el vocero, que instó a "las instituciones y personas estadounidenses pertinentes" a "abandonar los prejuicios ideológicos y la mentalidad de suma cero propia de la Guerra Fría" y a "corregir sus percepciones sobre China".

Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026, publicado este miércoles y elaborado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, las autoridades de Pekín seguirán tratando de "establecer las condiciones para una eventual unificación con Taiwán, sin recurrir al conflicto".

"China, pese a su amenaza de usar la fuerza para forzar la unificación si lo considera necesario y para contrarrestar lo que percibe como un intento de Estados Unidos de utilizar a Taiwán para socavar su ascenso, prefiere lograr la unificación sin el uso de la fuerza, si es posible", recoge el documento.

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Esta valoración contrasta con la expresada por el Pentágono a finales del año pasado, cuando en un informe señaló que China aspiraba a "librar y ganar" una guerra en torno a Taiwán para finales de 2027.

La publicación de este documento se produjo en la antesala de la reunión prevista en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, cuya fecha fue pospuesta a petición del mandatario republicano debido al conflicto en curso en Oriente Medio.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la cuestión de Taiwán, que China considera como la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.