Volcán Masaya de Nicaragua registra creciente actividad sísmica

La actividad sísmica en el volcán Masaya, que se encuentra en actividad eruptiva desde diciembre de 2015 y en donde se ha formado un lago de lava, se inició a las 19:40 horas del miércoles (01:40 GMT de este jueves) en la región este del complejo volcánico, cerca de la laguna de Masaya, indicó el Ineter en un boletín.

El enjambre sísmico es generado por movimientos en fallas sísmicas localizadas dentro del complejo volcánico, entre el cráter San Fernando y la laguna de Masaya, con magnitudes entre 0,9 grados y 3,4 grados, precisó el Ineter.

La Red Sísmica Nacional ha logrado registrar más de 20 sismos, de los cuales y debido a su baja magnitud, sólo se han podido localizar 11 sismos.

Por el momento, el sismo más fuerte ocurrió a las 19:47 de la noche del miércoles, con epicentro a 3 kilómetros el este del volcán Masaya, de magnitud 3,4 y profundidad de 6 kilómetros, el cual fue sentido por la población en Masaya, Nindirí y el sector sur de Managua, de acuerdo con la información.

El Ineter aseguró que está dando seguimiento a esa sismicidad, y que sus especialistas están realizado inspecciones in-situ.

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"El comportamiento actual de esta sismicidad no representa un peligro a la población aledaña. Sin embargo, por ser una zona geológicamente activa (como muchas de nuestro país), amerita vigilancia cercana", afirmó la entidad.

Por su lado, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred) llamó a la ciudadanía a mantener la calma y la prudencia ante ese enjambre sísmico.

En tanto, el director del Centro de Asesoramiento de Tsunami para América Central (CATAC), Wilfried Strauch, dijo a periodistas que es posible que el volcán entre en una etapa de mayor actividad sísmica, "si es algo tectónico, o puede, con el tiempo, tener una erupción, (si es) algo de tipo volcánico, que (de momento) no podemos predecir".

El volcán Masaya está situado en el Parque Nacional del mismo nombre, que está rodeado por un bosque tropical seco que crece entre las rocas porosas de antiguas erupciones.

El lago de lava, apodado 'La boca del infierno', hierve a más de 1.093,3 grados Celsius. El volcán Masaya emite más de 330.000 toneladas de dióxido de carbono cada año.

El lago de lava del volcán atrae a miles de personas cada año, tanto por la rareza del fenómeno como por su fácil acceso, ya que se encuentra a 23 kilómetros de Managua y los turistas pueden alcanzar el borde del cráter en automóvil.

Desde 1520 se ha registrado al menos 18 diferentes actividades en Masaya, incluidas erupciones volcánicas en 1772 y 1820, de acuerdo con la información oficial.