Irán recrimina a sus vecinos que permitan a EEUU e Israel atacar desde sus territorios

El jefe de la diplomacia iraní expresó esa postura durante una conversación telefónica con su homóloga británica, Yvette Cooper, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irán.

"Respetamos la soberanía de los países vecinos (en mención a los Estados árabes del golfo Pérsico) y no tenemos intención de atacarlos, pero lamentablemente hay bases estadounidenses en estos países desde las que nos atacan", precisó Aragchí.

Lamentó que estos países no hayan cumplido con su responsabilidad internacional de impedir el uso de su territorio para ataques contra Irán y advirtió sobre cualquier tipo de ayuda a los "agresores" en ataques contra Irán. "Estas acciones solo agravarán la situación y complicarán aún más las condiciones", subrayó.

Este jueves, Arabia Saudí dijo que dos de sus refinerías en Riad han sido atacadas, según recogió la cadena Al Jazeera, mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.

Una decena de países árabes condenaron este jueves los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo Pérsico tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Riad, en la que subrayaron el derecho a la legítima defensa.

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Ese mismo día, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico hasta su "completa destrucción", si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

Desde el inicio del conflicto, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra los países del golfo Pérsico, aunque hasta ahora iban dirigidos principalmente contra bases militares e instalaciones utilizadas por el Ejército estadounidense.