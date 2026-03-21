Colombia y Ghana acuerdan una nueva ruta comercial entre los puertos de Cartagena y Tema

Márquez explicó que esta iniciativa busca fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre América Latina y África, y aseguró que marca "el inicio de una nueva era" en la relación entre África y América Latina y el Caribe tras décadas de vínculos "dispersos e intermitentes".

"Hoy debemos transformar las rutas de sufrimiento en rutas de libertad para movilizar oportunidades y esperanza", agregó Márquez durante su intervención en el foro.

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y delegaciones de 19 países africanos se reúnen este sábado en Bogotá para reforzar su apuesta por la cooperación Sur-Sur, en una jornada marcada por el llamamiento a la "reconexión" entre ambas regiones y la búsqueda de una agenda conjunta de desarrollo.

El Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, cuenta con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño.