El Gobierno de Perú aclara que aún no se ha decidido por comprar los aviones F-16 a EE.UU.

Perú había presupuestado una partida de 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aviones de combate, entre los que evaluaba el Gripen sueco, el Rafale francés y el F-16 Block 70, la versión más avanzada de este modelo fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Este viernes Balcázar aseguró a la emisora Exitosa que el gobierno de su predecesor, el derechista José Jerí, ya había tomado la decisión de optar por los aviones estadounidenses.

"El tema que se ha decidido, por razones de seguridad con EE.UU. no lo ha hecho mi gobierno, sino el gobierno anterior. Ya se celebró un convenio con ellos y yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida", dijo Balcázar.

Aunque no detalló en estas declaraciones el número de unidades de F-16 que se adquirirán, ya que la compra fue declarada secreta en medio de rumores de que el presupuesto designado por Perú únicamente alcanzaría para doce aviones, en lugar de los veinticuatro contemplados inicialmente.

Pero horas más tarde, la Presidencia de Perú emitió un comunicado en el que expuso que el proceso de compra fue iniciado por la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), continuó con Jerí y "aún continúa con el gobierno de Balcázar".

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Detalló que el proceso de este tipo de compras se inicia con la solicitud de adquisición de material por parte de la FAP, sigue con la apertura para la presentación de postores, el contacto con los postores para analizar las ofertas, la evaluación de las ofertas por las instancias técnicas de la FAP y continúa con la asignación presupuestal de fondos.

Esta asignación la evalúa y la analiza el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, más tarde se selecciona el postor, la Contraloría General de la República emite su opinión, se negocia el contrato con la empresa adjudicataria y por último, se firma del contrato de compra.

"Este proceso aún no ha finalizado. En cuanto el proceso termina, se hará un anuncio público de acuerdo con la normativa correspondiente, la misma que se ha venido cumpliendo de manera estricta a lo largo de todo el proceso", señaló la Presidencia.