El Patriarcado de Lisboa tacha de inaceptable "acto de violencia" contra marcha antiaborto

En un comunicado, el responsable eclesiástico señaló que ha recibido "con preocupación" las noticias sobre el suceso "durante la 'Marcha por la vida' hoy en Lisboa en un contexto donde había familias y menores".

"Tales acontecimientos son gravemente inaceptables -continuó-. La violencia nunca es el camino, no construye, no dignifica, no sirve a la verdad y se vuelve incluso más dolorosa cuando amenaza a los más frágiles, especialmente a los niños, que deben ser siempre señal de esperanza y nunca expuestos al miedo".

El patriarca lisboeta alegó que la 'Marcha por la vida' nace de la convicción de que toda vida humana es "un don inviolable, desde la concepción hasta la muerte natural".

"Por eso, cualquier acto de violencia, especialmente contra una manifestación pacífica, debe ser claramente condenado", dijo Valério, quien expresó su "proximidad" con todos los participantes en esa manifestación.

E instó a todos, tanto ciudadanos, como instituciones y autoridades, a preservar y promover "un clima de respeto, libertad y responsabilidad": "Portugal debe seguir siendo un lugar donde las diferencias se expresen pacíficamente, sin miedo, y donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación", pidió.

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En su cuenta de Instagram, los promotores de la protesta antiaborto aseguraron que una persona lanzó un cóctel molotov, mientras transcurría la marcha por el centro de Lisboa, sin causar heridos.

El autor del ataque fue detenido por la policía en el lugar y de hecho los organizadores de la marcha mostraron imágenes de cuándo era detenido en sus redes sociales.