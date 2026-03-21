Juzgan a seis personas en España por engañar a jóvenes en Colombia para prostituirlas

Los seis procesados se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados en la isla de Mallorca (Mediterráneo), donde se enfrentarán a penas solicitadas por el ministerio público que oscilan, según el grado de participación, entre los 3 y los 32 años y cuatro meses de cárcel.

La Fiscalía pide para la principal acusada una pena de 32 años y cuatro meses de prisión por presuntamente captar y prostituir a mujeres a las que hacía creer que habían contraído una deuda.

Según el escrito de acusación, se dedicaba, mediante contactos con personas de su confianza asentadas en Colombia, a traer a España a chicas jóvenes desde el país sudamericano a las que ofrecía facilidades a las víctimas para el viaje y falsas promesas de mejoras en sus vidas.

Una vez en España, aprovechándose de que no tenían contactos ni papeles, las forzaba a prostituirse para pagar el coste de su viaje.

La Fiscalía detalla que las condiciones en que se encontraban las víctimas eran abusivas, "cercanas a la esclavitud", puesto que debían estar disponibles 24 horas todos los días a la semana, dar lo que ganaban hasta haber saldado su deuda y permanecer en el piso que les asignaban durante al menos dos meses.

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Otro de los acusados se encargaba de que hubiera drogas a disposición de los individuos que pagaban por estar con las víctimas.