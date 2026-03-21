Llega una embarcación a España con 60 migrantes a bordo en plena borrasca

El archipiélago de Canarias ha decretado la alerta por fenómenos costeros adversos y tiene un aviso de olas de hasta cuatro metros, así como intensos vientos y precipitaciones.

Según informó a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo español, este mediodía se recibió una llamada del teléfono nacional de emergencias en la que se informaba del avistamiento de una embarcación al sur de la isla, según un testigo desde tierra.

Controladores del centro movilizaron a la embarcación de salvamar Alpheratz y recibieron confirmación por parte de la Guardia Civil, que vieron la embarcación en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior -SIVE- y fueron actualizando su posición.

Tras avistar la embarcación, el buque Alpheratz lo acompañó hasta el puerto de la localidad de Los Cristianos, donde colaboró en su desembarque y donde les esperaban los equipos de emergencias para su atención.