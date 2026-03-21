Un incendio en una planta automotriz deja 14 muertos en Corea del Sur

Los equipos de rescate recuperaron en la mañana local de este sábado los restos de la undécima víctima mortal entre los escombros de la fábrica calcinada y comunicaron que todavía buscaban a otras tres personas, según recogió la agencia de noticias Yonhap.

Horas más tarde, informaron de que habían hallado sin vida los cuerpos de los tres desaparecidos.

El incidente, ocurrido el viernes alrededor de las 13:17 hora local (4:17 GMT), dejó además cerca de 60 heridos –entre ellos dos bomberos–, 35 de los cuales de gravedad.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, visitó este sábado el lugar de los hechos para inspeccionar las labores de búsqueda y rescate y reunirse con las familias de los fallecidos y las víctimas. Posteriormente, visitó en un hospital cercano a personas que resultaron heridas en el incendio.

Un total de 170 trabajadores se encontraban dentro de la planta cuando las llamas, que se propagaron rápidamente según los reportes del incendio, asolaron el edificio.

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Por temor a que se derrumbara la estructura, los bomberos no pudieron ingresar en la fábrica al inicio de las labores de extinción del incendio, que se complicaron por la presencia de 200 kilogramos de sodio dentro de las instalaciones.

La Agencia Nacional de Bomberos emitió una orden para movilizar efectivos a nivel estatal al considerar que la magnitud del incidente superaba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y, tras 10 horas y 30 minutos aproximadamente, las llamas fueron extinguidas por completo.

Las causas del incendio se desconocen, recogió Yonhap, que añadió que testigos de lo ocurrido reportaron una explosión.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas de este incendio y extendemos nuestro pésame a sus familias. Haremos todo lo posible por determinar la causa del incendio y tomaremos medidas para prevenir tragedias similares", dijo el comisionado general de la Agencia Nacional de Bomberos, Kim Seung-ryong, en declaraciones a la agencia de noticias surcoreana.