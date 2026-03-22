Cierran recintos electorales tras votación de nuevos gobernadores y alcaldes en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la votación transcurrió con normalidad en 99,7 % de los puntos de sufragio del país, salvo en tres mesas del departamento de Santa Cruz (este) y en una de la región amazónica de Beni (noreste) que presentaron problemas logísticos.

En las principales ciudades capitales del país andino los electores prefirieron ir a votar hasta mediodía, lo que facilitó el trabajo de los jurados en el posterior conteo.

Los tribunales electorales de las regiones comenzarán el cómputo a las 18:00 horas (22:000 GMT) y el TSE instalará su Sala Plena una hora después para operar el Sistema de transmisión y publicación de Resultados Preliminares (Sirepre) para tener resultados iniciales desde las 21:00 hora local (01:00 GMT de lunes).

El TSE tiene previsto publicar a esa hora los resultados al 90 % del cómputo preliminar sobre las nueve gobernaciones y las diez principales alcaldías del país.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, defendió ante los medios que “el sistema Sirepre es 100 % seguro” al rechazar los cuestionamientos sobre esta herramienta de conteo de parte de “actores políticos” que, según dijo, pretenden “sembrar dudas” entre los votantes sobre los resultados.

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El vicepresidente del país, Edmand Lara, fue uno de los que exigió una elección sin "fraude" y que el TSE garantice una elección transparente sin que "favorezca a ningún candidato en específico".

Ávila defendió que el sistema es "seguro" y "confiable", y pasó pruebas de evaluación internacionales.

Más de 7,4 millones de electores fueron convocados a los comicios regionales en los que además se eligió a más de 5.000 autoridades de las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales.