El Ejército investiga si la muerte de un hombre en el norte de Israel fue por fuego amigo

"Se está examinando la posibilidad de que el incidente involucrara disparos provenientes de soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", dice el Ejército en un comunicado sobre el fallecimiento de un hombre que iba en un vehículo en la localidad israelí de Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, cuando fue alcanzado por un proyectil.

El comunicado añade que las FDI "están llevando a cabo una investigación exhaustiva, con la participación de todas las autoridades pertinentes, tras el ataque perpetrado esta mañana contra Misgav Am, en el que falleció un civil israelí".

"Las FDI expresan sus más sentidas condolencias a la familia en estos difíciles momentos. Las FDI mantienen contacto permanente con el 'kibutz', indica la nota.

De confirmarse que su fallecimiento se produjo por fuego israelí y descartarse que se debiera a un disparo de Hizbulá, ninguna persona habría muerto hasta el momento en Israel por el fuego del grupo chií, mientras que más de mil personas han fallecido en el Líbano por ataques de las tropas israelíes.