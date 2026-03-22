Perú inicia envío de material electoral para 1,9 millones de nacionales en el extranjero

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó a la Cancillería peruana 4.082 cajas de material electoral, destinadas a las 114 oficinas consulares en el exterior, a fin de garantizar el derecho al voto de 1.192.247 peruanos residentes en distintas partes del mundo en los próximos comicios.

"Cada caja contiene cédulas de sufragio, actas de instalación y escrutinio, ánforas y cabinas de votación plegadas, paquete de señales y rótulos", detalló la Cancillería en un comunicado.

En la sede central del ministerio, el canciller Hugo de Zela, recibió del jefe de la ONPE Piero Corvetto, 33 toneladas de material electoral, después de haber planificado previamente todos los detalles logísticos para su distribución internacional.

Todo el material fue trasladado desde el almacén de la ONPE, en el distrito de Lurín, hasta la sede de la Cancillería en tres camiones monitoreados mediante tecnología de geolocalización GPS y custodiados por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La Cancillería agregó que una vez concluida la descarga y verificación de los insumos electorales, el director de Política Consular de la Cancillería Franco Cossio, suscribió el acta de conformidad correspondiente y a continuación, la unidad canina de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional realizó la inspección conforme al protocolo establecido.

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Después, se procedió al etiquetado de cada caja en español, inglés y francés, conforme a los estándares internacionales para el envío de valija diplomática.

Asimismo, la empresa transportadora colocó las guías aéreas, el peso, las órdenes de carga y las cartas consulares respectivas en cada unidad.

De Zela informó que el envío llegará a sus respectivos destinos en un plazo máximo de cinco días, garantizando así las condiciones logísticas, operativas y de seguridad necesarias.

Tal y como ya se había anunciado, debido al conflicto en Oriente Medio, no se podrán instalar mesas en nueve ciudades de la región como Tel Aviv y Ramla en Israel, Beirut en el Líbano, Amman en Jordania, Riad en Arabia Saudita, Al-Kuwait en Kuwait, Dubái y Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos y Doha en Qatar.

Por último, la Cancillería indicó que conforme a una reciente modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, las cédulas de votación usadas ya no serán destruidas en el exterior tras el escrutinio, sino que deberán ser conservadas y remitidas a Lima para su custodia, como parte de las medidas orientadas a reforzar la transparencia del proceso electoral.