Segunda y definitiva vuelta en unas municipales francesas con lecturas nacionales

En total, 17 millones de los 48 millones de franceses con derecho a voto están llamados a las urnas a partir de las 8.00 hora local (7.00 GMT), después de que las alcaldías de más del 90 % de los 35.000 Ayuntamientos quedaran constituidas en la primera vuelta de hace una semana.

Pero resta por dirimir la batalla en las principales ciudades del país, con la atención puesta en las cinco mayores, donde las diferencias ajustadas entre los candidatos y los sondeos auguran resultados muy ajustados.

Es el caso de París, que tras 25 años de gobiernos socialistas parece al alcance de la conservadora Rachida Dati (25,46 % en la primera vuelta) frente a la división de la izquierda entre el socialista Emmanuel Gregoire (38 %) y la radical Sophia Chikirou (11,72 %).

El escenario es opuesto en Marsella, la segunda ciudad del país, con el actual alcalde socialista Benoît Payan (36,70 %) como el único candidato de la izquierda, frente al ultraderechista Franck Allisio (35 %) y la conservadora Martine Vassal (12,41 %).

La capital mediterránea se ha convertido en el principal objetivo de la extrema derecha junto a la cercana Niza, donde su candidato Éric Ciotti (43,43 %) está en buena situación para derrotar al actual alcalde, el centrista Christian Estrosi (30,92 %), en el cargo desde 2008, y convertirse en el principal bastión histórico del partido de Le Pen.

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El ascenso de la extrema derecha ha impulsado a la izquierda a formar alianzas en varias ciudades, pese a que eso haya supuesto pactar con La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, cuyos postulados extremos le han arrinconado en el espectro político, pero cuyos candidatos han obtenido buenos resultados en la primera vuelta.

El mejor ejemplo de esa alianza de izquierdas es Toulouse, cuarta ciudad del país, pero también se han fusionado en otras importantes capitales como Nantes, Brest, Clermont-Ferrand o Limoges.

Lyon, tercera urbe de Francia, centra la resistencia ecologista tras la ola verde que en 2020 les llevó a conquistar importantes ciudades.

El actual alcalde, Grégory Doucet, acabó con una ligera ventaja (37,36 %) frente al empresario Jean-Michel Aulas (36,78 %), expresidente del club de fútbol Olympique Lyonnais, apoyado por la derecha y el centro, que se medirán en un ajustado mano a mano.

Los verdes tienen más difícil conservar otra presas de su conquista de hace seis años como Burdeos, Estrasburgo o Grenoble.

La noche también servirá para conocer cómo se comportan los pocos candidatos con opciones de los partidos que apoyan al actual Ejecutivo, con especial atención a Le Havre, donde el ex primer ministro Édouard Philippe vería muy erosionada su candidatura al Elíseo si no revalida el cargo.