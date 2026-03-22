Una ciudad de Filipinas reduce las horas de electricidad por falta de combustible

La central eléctrica de Patnanungan ha pasado este domingo a operar ocho horas menos de lo habitual –16 en lugar de 24–, "debido a la baja disponibilidad de combustible", tal y como adelantó la víspera la alcaldesa de la localidad, Claire Larita-Natividad, en un comunicado difundido en la red social Facebook.

El nuevo horario de la planta es de 16:00 a 8:00 hora local, según el anuncio de las autoridades, que señalaron que la reducción permitirá que la planta permanezca operativa aproximadamente cinco días.

Ante la escasez de suministro, Patnanungan, ubicada unos 180 kilómetros al este de la capitalina Manila, en la provincia de Quezon, aprobó el sábado una compra de emergencia de combustible que permitirá, en principio, que su central eléctrica reanude el horario habitual.

El cargamento de carburante debe llegar desde el puerto de Real, en la parte continental de Quezon, sin que las autoridades hayan detallado cuándo esperan recibirlo.

Filipinas, que junto con otros países del Sudeste Asiático como Tailandia viene registrando largas colas en gasolineras ante el incremento que la crisis de suministro energético derivada del conflicto en Oriente Medio ha causado en el precio de los carburantes, ordenó hace dos semanas reducir a cuatro días la jornada laboral de varios departamentos gubernamentales.