Autoridad aeronáutica de EEUU lamenta muerte de dos pilotos en LaGuardia: "Eran jóvenes"

"Es una tragedia absoluta que estemos aquí sentados lamentando su pérdida", expresó el máximo dirigente de la FAA en una rueda de prensa conjunta con instituciones locales, estatales y federales en la que detalló que, en el momento del accidente, el aeropuerto de LaGuardia (Queens) de Nueva York tenía "condiciones de lluvia, neblina y niebla".

Asimismo, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, dijo que el aeropuerto de LaGuardia, que estuvo cerrado esta mañana, ya está "operacional" pero con capacidad reducida "por un tiempo" porque el avión y el camión siniestrados aún siguen en la pista de aterrizaje.

El incidente se produjo a las 23:45 hora local del domingo, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionó al aterrizar en la pista 4 con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender una incidencia.

Una cuarentena de personas resultaron heridas y los dos pilotos del avión fallecieron en el accidente.

"Anoche tuvimos una situación con un avión de United Airlines que experimentó un despegue abortado. Esta fue la razón por la que se desplegaron los equipos de bomberos y rescate cuando ocurrió el accidente en la intersección de Delta", relató Bedford.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado por si el accidente era responsabilidad de la FAA, Bedford señaló que la pregunta era "imprecisa".

Por su parte, la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, aseguró que "muchas de las más de 43 personas que fueron enviadas al hospital ya han sido dadas de alta", mientras que, de los dos bomberos que iban en el camión impactado, uno tendrá el alta esta tarde y el otro pasará la noche en el hospital siguiendo el protocolo de emergencia.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, expresaron su apoyo a las familias de las víctimas.