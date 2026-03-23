Grecia anuncia 300 millones de euros en ayudas a la población para afrontar crisis

"Desde el inicio del conflicto en Irán, declaré que el gobierno tomaría iniciativas para construir una barrera contra las consecuencias de la nueva crisis", señaló este lunes el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, en un mensaje emitido en vídeo por su oficina.

El mandatario heleno anunció cuatro medidas que se aplicarán en los próximos meses de abril y mayo, con un presupuesto total de 300 millones de euros.

El Estado griego subvencionará el diésel con 16 centavos por litro en la red de distribución, lo que equivale a un beneficio de 20 centavos por litro para el consumidor en el precio final.

Además, unos tres de los cuatro millones de propietarios de vehículos en Grecia podrán ahorrar otros 36 centavos por litro de combustible comprado, mediante una "tarjeta digital de combustible" que será emitida por las autoridades.

"Con un consumo mensual promedio de 70 litros, la ayuda se traduce a 50 euros cada dos meses para la península y 60 euros para las islas", donde el precio de los combustibles es aún mayor debido al coste de traslado, precisó Mitsotakis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario anunció también que el Gobierno subvencionará a los agricultores el 15 % del importe de las facturas de compra de fertilizantes, producto que registra "un fuerte aumento de precio" debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico.

La cuarta medida será una compensación especial a las compañías de barcos de pasajeros, vinculada a descuentos obligatorios que se aplicarán posteriormente a los boletos de los pasajeros.

El precio medio de la gasolina de 95 octanos se situó ayer, domingo, en 2,023 euros por litro en todo el país y el del diésel en 2,025 euros por litro, según datos de la Autoridad Independiente de Control del Mercado y Protección del Consumidor.