La marca china BYD multiplica casi por tres sus ventas de coches en la UE hasta febrero

Estas cifras suponen un incremento de las ventas de BYD en el bloque del 179,2 % y una cuota de mercado del 1,8 % que es más de un punto superior a la del 0,6 % observada en febrero de 2025.

Por su parte, el grupo también chino SAIC Motor aumentó un 6,6 % las matriculaciones de sus vehículos en la Unión Europea, hasta los 32.214 registros, y alcanzando una cuota de mercado del 1,9 % en el mercado comunitario.

Con respecto a Tesla, la multinacional incrementó un 16,7 % sus ventas en la UE en enero y febrero de 2026, hasta alcanzar casi las 21.000 matriculaciones y una cuota de mercado del 1,3 %.

El grupo con mayor presencia en la UE sigue siendo, no obstante, Volkswagen (Seat, Audi, Skoda), con una cuota del 27 % a pesar de la ligera disminución en sus matriculaciones en los dos primeros meses del año (un 0,7 % y 449.294 matriculaciones).

Tras él, completan los cinco grupos con mayor cuota de mercado en el bloque Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroen), con un 18,3 % de cuota y 304.251 matriculaciones hasta febrero, Renault (9,7 % y 192.224 registros), Toyota (7,6 % y 126.354 matriculaciones) y Hyundai (6,9 % y 115.614 ventas).

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A nivel global, la cifra de nuevas matriculaciones en toda la UE cayó un 1,2 % en los dos primeros meses del año, hasta un total de 1,6 millones de nuevos vehículos registrados, debido principalmente al descenso en las ventas de coches de gasolina (un 23,3 % menos) y de diésel (un 17,7 % menos).

Estas disminuciones contrastan, sin embargo, con el crecimiento de las matriculaciones de los vehículos eléctricos de batería (un 22 % más, hasta 312.369 matriculaciones), los híbridos enchufables (un 30,6 % más y 162.751 registros) y los híbridos eléctricos (un 8,3 % y 643.898 nuevas unidades en circulación).

Así, la cuota en el mercado comunitario de los coches eléctricos de batería alcanzó en febrero el 18.8 %, más de tres puntos superior al 15,2 % observado un año antes, mientras que los híbridos eléctricos representaban un 38,7 % del total y la proporción combinada de los vehículos diésel y de gasolina descendió hasta el 30,6 %, ocho puntos menos que en los dos primeros meses de 2025.

En España, las matriculaciones aumentaron un 4,6 % hasta febrero y el comportamiento según el tipo de vehículo siguió un patrón similar al del conjunto del bloque, con descensos en la venta de coches de gasolina (-20,8 %) y diésel (-28,8 %) y aumentos en los registros de vehículos eléctricos de batería (+38,1 %), híbridos enchufables (71,5 %) e híbridos eléctricos (13,4 %).