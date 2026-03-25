Noem "despilfarró" miles de dólares montando a caballo en anuncio antiinmigrante

Los senadores Peter Welch, miembro del Comité Judicial, y Richard Blumenthal, miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones, dieron a conocer detalles del subcontrato otorgado a la empresa The Strategy Group Company, que ejecutó parte de promoción de la estrategia de deportaciones del presidente Donald Trump protagonizada por Noem.

En concreto, los demócratas solicitaron información sobre los contratos de los anuncios en los que aparecía la exsecretaria montando a caballo en el Monte Rushmore, que fueron adjudicados fuera del proceso de licitación competitiva para adjudicar contratos directos.

Safe America Media recibió un contrato sin licitación por valor de 143 millones de dólares por parte del Departamento de Seguridad Nacional en febrero de 2025, con el fin de producir y difundir campañas publicitarias para dicha agencia.

La empresa, con la que Noem y sus asesores principales —incluidos Corey Lewandowski y Tricia McLaughlin— tenían vínculos directos, se constituyó tan solo siete días antes de recibir la adjudicación y está registrada en el domicilio particular de un veterano operador político.

El desglose de gastos presentados por el anuncio en el Monte Rushmore reveló que se pagó 20.000 dólares por el alquiler de caballos, 3.781 en maquillaje de la entonces secretaria, y 107.405 de costes de mano de obra para la compañía.

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En total el anuncio de un minuto en el que Noem aparece unos 20 segundos sobre un caballo, tuvo un coste de 286.137 de fondos de los contribuyentes estadounidenses.

"Para mí, esto parece un caso de despilfarro, fraude y abuso", declaró el senador Welch en un comunicado esta semana, en el que destacó que ahondará en la investigación.

Por su parte, el senador Blumenthal dijo que "apenas se levanta el telón" para exponer las decenas de miles de dólares de los contribuyentes que Noem despilfarró en costos de producción extravagantes para su campaña publicitaria personal mientras dirigía el DHS.

"Este absurdo despilfarro, fraude y abuso de los fondos de los contribuyentes es totalmente inaceptable. Seguiré exigiendo las respuestas que el pueblo estadounidense merece sobre cómo se utilizaron estos fondos y si algún funcionario federal obtuvo beneficios de los contratos del DHS", sentenció.

El Monte Rushmore es un símbolo icónico de la democracia, la libertad y el espíritu estadounidense, donde están tallados los rostros de cuatro presidentes.

Noem fue destituida el pasado 5 de marzo y nombrada como ‘Enviada Especial para el Escudo de las Américas’, una nueva iniciativa de seguridad que, según el presidente Trump, se centrará en el hemisferio occidental.