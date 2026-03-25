Seis de cada diez periodistas sufren violencia de género en Colombia, según Defensoría

"El acoso sexual no solo se sostiene por quienes lo ejercen, sino también por el silencio, la impunidad y la normalización", afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín, en un video divulgado por su despacho.

Marín señaló que ocho de cada diez periodistas conocen casos de violencia contra colegas y subrayó que los agresores suelen ser personas con poder dentro de los mismos entornos laborales.

El pronunciamiento se produce tras varios días de denuncias públicas, entre ellas las reveladas por Caracol Televisión sobre presunto acoso sexual de dos de sus periodistas, así como una carta firmada por más de 40 mujeres del gremio en respaldo a las víctimas.

Ese canal anunció ayer la salida de los periodistas y presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, señalados por colegas de ambos por conductas de acoso.

Marín cuestionó las condiciones en las que las víctimas deben enfrentar estos procesos y explicó por qué muchas denuncias no se hacen de inmediato.

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"Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren. Las mujeres denuncian cuando pueden", afirmó al señalar el miedo a represalias, la pérdida del empleo o la desconfianza en los mecanismos institucionales.

En ese sentido, citó a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado en España, María Eugenia Prendes, al señalar que "las mujeres no confían en la justicia porque la justicia no confía en las mujeres", y añadió que la sociedad "cuestiona a las víctimas antes que a los victimarios".

Asimismo, advirtió que preguntar por qué no denunciaron antes "no es una pregunta inocente", sino una forma de deslegitimar a las víctimas y de sostener el silencio que permite que estas violencias continúen.

Aunque reconoció los avances recientes, como el inicio de investigaciones de la Fiscalía General y la activación de protocolos en medios de comunicación, la defensora consideró que estos esfuerzos son "necesarios, pero insuficientes".

En ese sentido, pidió investigaciones diligentes, procesos que no revictimicen y decisiones que garanticen "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

También hizo un llamado a romper la cultura del silencio: "El silencio también es una forma de complicidad (...) y ya no es un refugio para los acosadores", añadió.