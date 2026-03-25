Senegal será el primer socio estratégico de España en África subsahariana según Felipe VI

El acuerdo se firmará con motivo del viaje oficial del presidente senegalés, que se reunió con Felipe VI en Madrid y luego asistió a un almuerzo ofrecido por los reyes de España en el palacio Real.

Esa declaración política elevará el nivel de relación entre España y Senegal, que comenzó hace 65 años, con la independencia del país africano.

Senegal es país de atención prioritaria para la cooperación y para la política exterior de España en África, indicó el rey, quien recordó los dos viajes de la reina Letizia, su esposa, a ese país.

La relación bilateral abarca desde la seguridad, la defensa y gestión de los flujos migratorios hasta los derechos humanos, el agua, la agricultura, el saneamiento o los intercambios científicos y académicos, indicó Felipe VI.

También mencionó las relaciones económicas y comerciales, con 60 empresas españolas asentadas en el país subsahariano, en sectores como el turismo, la energía, la pesca y la alimentación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por eso, el rey mostró la disposición de España a seguir contribuyendo y formando parte del crecimiento y de la prosperidad de Senegal, especialmente en un tiempo "tan complejo y lleno de retos y amenazas", en los que "la interdependencia es una oportunidad y fuente cierta de progreso compartido".

"Los grandes desafíos globales no pueden enfrentarse de manera eficaz sino a través del diálogo y la cooperación", recalcó el jefe del Estado español. Recordó, además, el compromiso multilateral de España y que aporta al debate europeo "una especial sensibilidad" en las relaciones con África.

Porque, consideró Felipe VI, "la voz de África está llamada a tener cada vez más peso específico en la geopolítica y la economía global". Y Senegal, un país "firme" en sus convicciones multilaterales, puede ser "una voz de esperanza en el continente".

Un continente que debe ser comprendido "en su enorme diversidad, en su potencial inagotable. Y también en sus desafíos", recalcó el rey de España, que destacó los grandes pasos dados en el multilateralismo como la Unión Africana o las organizaciones subregionales continentales.

A su vez, Bassirou Diomaye Diakhar Fayela destacó los lazos de amistad, cooperación y confianza entre ambos países que se basan "en el respeto de los derechos humanos -dijo- y la promoción de un multilateralismo tolerante y respetuoso con la diversidad cultural y civilizacional".

Manifestó su determinación y la de su gobierno para impulsar aun más la cooperación entre los dos países en ámbitos como la gobernanza, la defensa y la seguridad, el empoderamiento de las mujeres, la adaptación al cambio climático, el agua, la agricultura, el empleo de los jóvenes y la industrialización.