Una nueva flotilla, con más de 100 barcos, saldrá desde Barcelona en abril hacia Gaza

La Flotilla Global Sumud, que ya organizó la expedición del año pasado que también salió de la capital catalana, ha presentado este miércoles la nueva misión, que contará con el apoyo técnico y logístico de la ONG Open Arms.

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, ha subrayado que tras la experiencia del año pasado regresarán "más fuertes" y con más determinación y ha señalado que la flotilla volverá a contar con caras conocidas entre su tripulación, aunque todavía no han desvelado ningún nombre.

El pasado septiembre, más de 50 embarcaciones de una cuarentena de países zarparon por el Mediterráneo para intentar romper el bloqueo de Israel, que intercepto entre el 2 y el 3 de octubre más de cuarenta barcos y detuvo a 473 tripulantes.

Barcelona volverá a ser el puerto de salida de la flotilla y gran parte de los barcos zarparán desde la capital catalana, aunque se irán sumando otras embarcaciones desde diferentes puntos del mediterráneo, como ya ocurrió en la anterior

Además de la expedición marítima, que llevará ayuda humanitaria y contará con médicos, representantes legales o profesionales de la construcción, en esta misión se incluirá un convoy terrestre que está previsto que salga de Mauritania el día 10 de abril.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", subrayó Abukeshek.

El coordinador de la flotilla denunció que, a pesar del "apagón informativo" sobre Palestina, desde la firma en octubre del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha seguido habiendo operaciones militares, ataques y bombardeos en la zona que han causado más de 600 muertos.

En esta ocasión, la flotilla contará con el apoyo de Open Arms, que movilizará su buque homónimo, que brindará asistencia técnica y mecánica al resto de la flota, así como proveerá de comida fresca, podrá remolcar varias embarcaciones y además ofrecerá atención médica.

Tras subrayar que "no posicionarse no es neutralidad, sino permisividad", Canals explicó que su buque necesita una autorización de la Marina Mercante española e instó a la administración a no impedir su salida.