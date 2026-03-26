Quito cancela la Feria del Libro y lo atribuye a nueva ley de gasto de gobiernos locales

"La Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) 2026 no se realizará. La cancelación responde directamente a la entrada en vigencia de la reforma a la Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que restringe el uso de recursos para eventos culturales de gran escala", señaló la Municipalidad en un comunicado.

La normativa, que reforma el Cootad, fue enviada a la Asamblea Nacional (Parlamento) por el presidente Noboa en calidad de proyecto económico urgente, y fue aprobada el pasado 20 de febrero, pese a que generó protestas de grupos sociales y críticas de la oposición.

Las reformas determinan que los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

Una medida que para el oficialismo "responde a una lógica de eficiencia", pero que para grupos sociales y autoridades locales provocaría una reducción en el presupuesto destinado a educación, cultura y otros servicios básicos.

Hasta el pasado 9 de marzo, la ley acumulaba 15 demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.

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La Alcaldía de la capital insistió en su comunicado en que la decisión de cancelar la feria "no obedece a falta de gestión, voluntad política ni presupuesto", ya que el evento contaba con una asignación aprobada de 416.262 dólares, sino a que la nueva normativa "limita el financiamiento de actividades clasificadas como espectáculos culturales y sociales".

Añadió que la suspensión de la feria evidencia "impactos inmediatos en la vida cultural y económica de la ciudad" y que afecta a escritores, editoriales, librerías, gestores culturales, mediadores de lectura, artistas, técnicos, productores, así como personal logístico, de limpieza y seguridad.

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, rechazó la decisión y aseguró que se están utilizando las reformas "para desinformar y contribuir a la polarización".

"No transparentar las verdaderas motivaciones de la suspensión de la Feria Internacional del Libro de Quito es una muestra más del descaro de sus organizadores", escribió en su cuenta de X, donde añadió que la municipalidad sí tiene presupuesto que debe ser destinado de manera exclusiva a temas culturales.