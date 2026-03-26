Turquía retira a sus tropas de la misión de la OTAN en Irak y acusa a Israel de la guerra

"A la vista de los recientes desarrollos en nuestra región, las autoridades de la OTAN han decidido retirar la Misión de la OTAN en Irak", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La Alianza, de la que Turquía es miembro, anunció el pasado día 18 que estaba "adaptando" su misión en Irak para asegurar la seguridad de su personal y dos días después confirmó que los había trasladado a todos desde Oriente Medio a Europa.

En línea con esa decisión, indicó hoy Defensa, se ha completado ya la llegada a Turquía de los soldados que estaban en Bagdad.

El Ministerio turco acusó en su comunicado a Israel de amenazar la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

El Gobierno turco ha responsabilizado a Israel de los ataques que este país y Estados Unidos están lanzando contra Irán.

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"Turquía mantiene su firme postura de que todas las partes deben ejercer la moderación y de que las disputas deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia sobre la base del derecho internacional", reclamó el Ministerio turco en esa nota.