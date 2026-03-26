Uruguay lanza plan de seguridad pública para los próximos diez años

El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó este plan en el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi.

El plan consiste en un documento de 135 medidas que, según adelantó Negro en conferencia de prensa, incluyen un proyecto de ley para regular el mercado de municiones y establecer un aumento de las penas para el porte ilegal de armas en lugares públicos.

También contiene una propuesta para ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas y "extender sus competencias a todas las fronteras del territorio nacional".

Entre otras, el ministro destacó el desarrollo de un programa de egreso en el sistema carcelario y la creación de una unidad policial especializada para la seguridad en eventos deportivos, para que no disminuya la presencia de los efectivos en los barrios durante los partidos importantes.

En este sentido, anunció que en abril del 2027 se van a incorporar 2.331 nuevos funcionarios policiales.

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Negro definió este plan como una "hoja de ruta para el resto de la gestión y, de ser posible, también para la gestión que viene" y que se prevé sea "monitoreable y evaluable".

Según el ministro, las primeras medidas para atender la inseguridad en el país suramericano se aplicaron durante este primer año de Gobierno y sus primeros resultados incluyeron la reducción del 18 % de los femicidios, la incautación de más de 3.000 armas de fuego y de 250 millones de dólares en drogas, dinero y bienes.

En este sentido también destacó que se apresó a los "principales dirigentes de las bandas de narcotraficantes que operaban en el país" y que eso no repercutió en la seguridad pública.

Negro reconoció que hay un "porcentaje importante de personas que hoy se siente insegura en el país", por lo que el Gobierno tiene la obligación de "trabajar el doble".

Por su parte, Orsi dijo a la prensa que esta estrategia "no empieza de cero, es fruto de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía Nacional" para "identificar las cosas que funcionan muy bien y otras que no funcionan tan bien".

A modo de ejemplo, planteó que hay áreas que no dependen exclusivamente del ministerio del Interior, como es el caso de las personas en situación de calle.

El mandatario sostuvo que "la seguridad sigue siendo un derecho de todos", por lo que el resto del Estado trabajará alineado a este plan.