Embajada de EE.UU. en Venezuela dice que buscará vincular a empresarios de ambos países

"A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", señaló la encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, en un video publicado en Instagram, poco después de que el Departamento de Estado estadounidense hiciera el anuncio formal de la reanudación de las operaciones.

Dogu dijo que empieza un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de ambas naciones.

"Apenas estamos comenzando, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración (Donald) Trump", añadió.

El resto del equipo de la Embajada estadounidense indicó que retomar las operaciones en Venezuela da la oportunidad de hacer el trabajo diplomático fundamental, como vincular empresarios de ambos países, comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad civil, así como abrir oportunidades de empleo en la sede diplomática.

Igualmente, señalaron que seguirán reconstruyendo sus instalaciones para "en un futuro" brindar servicios consulares.

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Este lunes, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que el Gobierno de Trump y el de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión estadounidense.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.