El rey emérito Juan Carlos asiste en Sevilla a la reaparición del torero Morante

Acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, el rey emérito se sentó en el palco de la Real Maestranza de Caballería.

El ex monarca no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes a un almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España. El rey emérito reside en Abu Dabi desde 2020, cuando decidió marcharse después de meses de escándalos sobre fortuna y tras la decisión de la justicia española de investigarla.

Juan Carlos tenía intención de participar este marzo en una regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra, norte), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió.