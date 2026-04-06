Es falso que Macron publicara una imagen de Melania Trump junto a Jeffrey Epstein

Publicaciones en Facebook, Instagram y X difunden una imagen en la que se lee: "El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ridiculiza a Donald Trump al compartir esta imagen de su esposa, Melania Trump, junto al ya fallecido Jeffrey Epstein", junto a una supuesta foto del condenado pederasta intentando besar a Melania Trump sentada en su regazo.

"Y seguirá saliendo la basura de los archivos de Epstein", afirma un usuario en Facebook que comparte la misma captura.

HECHOS: No existe evidencia de que Emmanuel Macron haya difundido esa imagen en sus canales oficiales, así lo demuestra una revisión de sus perfiles en redes sociales y una búsqueda con palabras clave en internet.

Una revisión de sus perfiles verificados en Instagram, Facebook y X no muestra ninguna publicación con esa fotografía ni con mensajes relacionados con Melania Trump y Jeffrey Epstein.

Tampoco hay rastro de esa supuesta publicación en búsquedas por palabras clave en internet ni en medios de comunicación fiables, al igual que una búsqueda en X no arroja resultados de este supuesto posteo.

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Sin embargo, en los últimos días medios como France 24 informaron sobre las tensiones verbales entre Trump y Macron a raíz de unas declaraciones del mandatario estadounidense sobre Brigitte Macron en las que afirmó que el mandatario francés está siendo "maltratado por su esposa" y que sigue recuperándose del "golpe en la mandíbula", en alusión a un incidente ocurrido en mayo de 2025.

La única respuesta hallada del presidente francés a estas declaraciones fue poco tiempo después, tras aterrizar en Corea del Sur procedente de Japón cuando calificó las palabras de Trump como carentes de elegancia: "Los comentarios que he escuchado no están a la altura y no merecen una respuesta".

La fotografía que muestra a Jeffrey Epstein intentando besar a Melania Trump sentada en su regazo no es auténtica, como ya evidenció EFE Verifica, que comprobó su origen falso y que fue generada con inteligencia artificial.

La verificación concluyó que la foto está manipulada, según informó el usuario que la compartió originalmente, al igual que tampoco hay rastro de ella en los archivos públicos del caso Epstein.

En conclusión, es falso que Emmanuel Macron haya publicado una imagen de Melania Trump junto a Jeffrey Epstein. No hay rastro de esa supuesta publicación en sus cuentas oficiales ni en medios fiables, y EFE Verifica comprobó con anterioridad que la fotografía es imagen falsa generada con IA.