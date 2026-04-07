La mayor fraternidad universitaria hispana en EEUU impulsará voto entre jóvenes latinos

La Fraternidad Phi Iota Alpha, fundada en 1931, apoyará los esfuerzos para impulsar la participación electoral de los estudiantes latinos en su Semana de Acción Panamericana de 2026, una tradición anual a nivel nacional para reafirmar su compromiso con la unidad comunitaria.

La agrupación se comprometió a “movilizar” a toda la fraternidad para registrar al 100% de sus miembros elegibles para votar y liderar campañas localizadas bajo el lema "Haz un plan para votar", tanto dentro de los campus universitarios como en el ámbito digital.

La iniciativa incluye fiestas de envío masivo de mensajes de texto en la Universidad Denison (Ohio), la Universidad de Syracuse (Nueva York), y la Universidad Estatal de Kennesaw (Georgia).

La convocatoria, bautizada el ‘Desafío de los 60.000 mensajes’, busca enviar ese número de textos en un solo día a jóvenes votantes latinos en todo el país.

Además, se realizarán campañas para la planificación del voto, que se llevarán a cabo tanto en los campus universitarios como a través de plataformas digitales para facilitar la difusión de información y recursos relacionados con el compromiso cívico.

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"Al brindar a los miembros de fraternidades y hermandades latinas la oportunidad de asumir el liderazgo, no solo estamos registrando votantes, sino que estamos construyendo una infraestructura permanente para el poder político latino", afirmó en una nota de prensa María Teresa Kumar, presidenta y cofundadora de Voto Latino.

Por su parte, Robert Gómez, presidente de la Junta Directiva de Phi Iota Alpha Fraternity dijo que a través de la alianza se busca movilizar a la hermandad para asegurar que “cada miembro elegible” esté preparado para participar en “la renovación democrática” de Nuestra América.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado perdiendo apoyo entre los votantes hispanos, una encuesta del Pew Research Center en febrero pasado reveló que un 70% de esa comunidad desaprueba su gestión.