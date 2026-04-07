La mexicana Karime Pindter salta al mundo del cine con ‘La verdadera Matryoshka’

La producción, que navega entre la comedia, el entretenimiento y la cultura pop, seguirá la agitada trayectoria Pindter, especialmente aquel momento decisivo de su carrera en el que se preparó frente a 20.000 personas para la final de ‘La Más Draga’, uno de los programas más vistos por la comunidad LGTBIQ+ en México.

“Llevo más de diez años viviendo frente a una cámara, pero siempre bajo las reglas de alguien más. Con este documental, yo tomo el control. Quise mostrar que detrás de las frases y los altos lujos, hay todo un proceso… inseguridades, miedos que vencer y muchísimo trabajo”, apuntó la celebridad en un comunicado compartido por la agencia EB Public Relations.

Por ello, este salto a la gran pantalla es la búsqueda de la bailarina profesional por mostrar que entre “ensayos caóticos, frases virales y Lamborghinis” también hay un proceso verdadero en el espectáculo, que reside en la “capacidad de vencer los miedos personales”.

En esa suma de retos personales, Pindter afirmó que debutar en el mundo del cine es un logro que sirve para “demostrar que las mujeres latinas de esta industria podemos producir nuestras propias historias”, en las que “el verdadero espectáculo es “todo el camino que tenemos que recorrer para cumplir nuestros sueños”.

El largometraje también se acercará al lado más íntimo de la creadora de contenido, dando a conocer las relaciones con su círculo más cercano, que incluye a grandes personalidades de la televisión mexicana como las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta hasta algunos de los miembros más reconocidos de la comunidad LGTBIQ+.

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Otra de las revelaciones de la producción será la canción ‘Sex Siren’, que representará un nuevo capítulo en su carrera musical y que busca convertirse en “un himno de empoderamiento para todas las mujeres”.

El lanzamiento del tema ocurrirá el próximo 9 de abril y, según el texto, contó con la producción de Luis Salazar, quien ha trabajado con Maluma, Sebastián Yatra y Chayanne, así como la composición de Samantha Cámara, quien ha escrito canciones para artistas de la talla de Anitta, Danna Paola y Kenia Os.