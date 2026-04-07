Los autos híbridos y eléctricos crecen en Argentina, aunque todavía son minoría

De acuerdo con un informe difundido este martes por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la cantidad de vehículos con motorización híbrida aumentaron el año pasado un 63,3 %, a 76.192 unidades.

Por su parte, el volumen de vehículos 100 % eléctricos que circulan en Argentina creció el año pasado a 2.901 unidades, lo que supuso un incremento del 86,6 % con respecto a 2024.

Según observó la AFAC, a pesar de estos aumentos, este tipo de vehículos representa solamente el 0,5 % del parque vehicular de Argentina, que cerró el año pasado en 15,7 millones de unidades, tan solo un 1 % más que a finales de 2024.

Los vehículos híbridos que se comercializan en Argentina son en su mayoría importados, con Toyota y Ford a la cabeza.

La producción en Argentina de modelos híbridos recién comenzó en septiembre pasado, de la mano de la multinacional Stellantis, que inició la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008 en su planta de la localidad bonaerense de El Palomar con destino al mercado brasileño.