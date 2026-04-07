Representantes de izquierda protestan contra el adelanto de elecciones locales en Ecuador

Isabel Vargas, afiliada al partido Unidad Popular (UP), aseveró que llegaron a protestar en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE) "en defensa de la democracia que está siendo pisoteada por el presidente de la república, Daniel Noboa, y por su operadora política Diana Atamaint", presidenta del CNE.

Atamaint presidió el pasado 27 de marzo la sesión del pleno del CNE en la que con cuatro de los cinco votos posibles se decidió adelantar para el próximo 29 de noviembre las elecciones locales, inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, a fin de evitar problemas por un eventual fenómeno de El Niño.

"Estamos en contra del adelanto arbitrario de las elecciones puesto que el invierno no puede ser predecido con tantos meses de anticipación, y si así lo hicieran, ¿por qué el Gobierno no ha hecho algo para predecir, por ejemplo, el tema de los apagones?", dijo Vargas al recordar que -entre otros- por problemas climáticos, Ecuador ha soportado cortes de electricidad en otras ocasiones.

Por ello, tildó de "burda" la decisión del CNE y consideró que se trata de una "burla al pueblo ecuatoriano".

Vargas también exigió que el CNE presente las pruebas de las presuntas desafiliaciones del movimiento UP: "No es cuestión de que se quiten los casilleros (electorales) a ciertos partidos políticos. Aquí está en juego la democracia y por eso hemos venido aquí a defender y a exigirle a Diana Atamaint que presente las 175.000 desafiliaciones del partido Unidad Popular", dijo.

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Geovanni Atarihuana, director nacional de UP, aseveró que se manifiestan en las afueras del CNE para exigir "que se archive el proceso de eliminación de Unidad Popular".

"Está demostrado que tenemos 206.000 afiliados como partido político, fruto de la fusión con el MPD", dijo al anotar que Atamaint, "que aprobó la fusión en 2020, no puede desconocer 173.000 afiliados provenientes del MPD".

Asimismo, dijo que el CNE no ha entregado pruebas de ninguna desafiliación y comentó que el pasado 3 de abril venció el plazo para que el CNE pueda cancelar una organización política.

"Unidad Popular vive, seguirá junto al pueblo, reclamando por medicinas en los hospitales, contra el alto costo de la vida, por presupuesto de educación, por los derechos laborales y contra un gobierno incapaz, mentiroso y corrupto", dijo Atarihuana.

Avanzó que la UP participará en las elecciones de finales de año: "Que sepa Daniel Noboa y su instrumento político Diana Atamaint, que en las elecciones de 2026 recibirán el castigo con el voto del pueblo ecuatoriano".

El pasado sábado, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una impugnación presentada el 30 de marzo por el asambleísta Alfredo Serrano, presidente del conservador Partido Social Cristiano (PSC), contra la decisión del CNE de adelantar los comicios locales, a fin de revocar dicha medida.

En las elecciones locales, los ecuatorianos designarán a 5.742 autoridades.

Además de concejales urbanos y rurales, en los comicios los ecuatorianos elegirán prefectos y viceprefectos; alcaldes; vocales de juntas parroquiales rurales; y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.