Bielorrusia abrirá una embajada en Corea del Norte antes del 1 de agosto

Se trata de un paso que toma Minsk tras la visita del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, a Pionyang el mes pasado.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y Lukashenko firmaron el 26 de marzo un acuerdo de amistad y cooperación entre ambos países.

El mandatario bielorruso señaló que este documento "expone de un modo preciso y abierto los objetivos y principios de nuestra interacción, define los marcos institucionales de futuros procesos mutuamente provechosos".

El aislado régimen norcoreano ha reactivado en los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania, la cooperación a todos los niveles con Rusia y Bielorrusia.

La reciente visita de Lukashenko a Corea del Norte fue la primera en la historia de las relaciones entre ambos países.