Bladex firma alianza con IFC para ampliar financiamiento al comercio exterior en la región

Esta alianza incorpora a Bladex al Programa Global para el Financiamiento del Comercio (GTFP) de IFC, una iniciativa que se enmarca en la estrategia del banco multinacional "de seguir impulsando el comercio exterior como motor de integración y crecimiento económico en la región, bajo rigurosos estándares prudenciales y con un enfoque en sostenibilidad y disciplina financiera", informó Bladex esta semana en un comunicado.

“IFC es un socio natural para Bladex por su enfoque en el desarrollo, sus estándares internacionales y su compromiso con una banca responsable. Esta alianza se construye sobre valores compartidos y una visión común de cómo apoyar el comercio exterior de manera sostenible en la región", afirmó el director ejecutivo de Bladex, Jorge Salas.

Este acuerdo "refleja la confianza mutua entre dos instituciones con trayectorias complementarias y objetivos alineados”, subrayó.

Tras la firma del acuerdo de hoy, Bladex amplía su acceso a una red global de contrapartes y potencia su capacidad para movilizar recursos hacia operaciones de comercio exterior, contribuyendo a mejorar la disponibilidad y competitividad del crédito en América Latina y el Caribe, según el comunicado.

“Esta alianza refleja nuestro compromiso de trabajar con instituciones financieras sólidas para dinamizar el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades de empleo en la región”, aseguró por su parte la gerente general para Centroamérica de IFC, Ivana Fernandes Duarte, un acuerdo que "contribuirá a ampliar el alcance y el impacto del financiamiento al comercio exterior en América Latina y el Caribe".

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Bladex tiene como clientes a bancos y grandes corporaciones del continente americano. Fundado en Panamá en 1977 con el respaldo de 23 bancos centrales y la participación de otras instituciones para promover el comercio exterior regional, fue el primer banco latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York, donde está listado desde 1992.